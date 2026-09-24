Представлен игровой монитор Acer Nitro ED270U X6 с 2K/WQHD

Линейка игровых дисплеев Acer расширилась за счет нового 27-дюймового решения с изогнутым экраном — Nitro ED270U X6. Эта модель ориентирована на пользователей, которые хотят одновременно получить четкую картинку в формате 2K/WQHD, частоту обновления 220 Гц и эффект присутствия, создаваемый радиусом кривизны панели 1500R. Дизайн Acer Nitro ED270U X6 построен на принципе минимальных рамок ZeroFrame, благодаря чему его легко интегрировать в многомониторные конфигурации. Кроме того, корпус выполнен в строгом черном матовом цвете. Благодаря современному интерфейсу HDMI 2.1 и встроенным динамикам этот монитор подходит в качестве базового компонента и для настольных ПК, и для игровых приставок.
- Диагональ: 27”
- Тип матрицы: VA
- Разрешение: 2560 x 1440
- Формат: изогнутый 1500R
- Частота обновления: 220 Гц
- Поддержка AMD FreeSync Premium
- Яркость: до 250 кд/м²
- Порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников
- Встроенные колонки: 2х 2 Вт
- Поддержка VESA 75 х 75 мм