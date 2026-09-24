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Представлен игровой монитор Acer Nitro ED270U X6 с 2K/WQHD

Линейка игровых дисплеев Acer расширилась за счет нового 27-дюймового решения с изогнутым экраном — Nitro ED270U X6. Эта модель ориентирована на пользователей, которые хотят одновременно получить четкую картинку в формате 2K/WQHD, частоту обновления 220 Гц и эффект присутствия, создаваемый радиусом кривизны панели 1500R. Дизайн Acer Nitro ED270U X6 построен на принципе минимальных рамок ZeroFrame, благодаря чему его легко интегрировать в многомониторные конфигурации. Кроме того, корпус выполнен в строгом черном матовом цвете. Благодаря современному интерфейсу HDMI 2.1 и встроенным динамикам этот монитор подходит в качестве базового компонента и для настольных ПК, и для игровых приставок.

  • Диагональ: 27”
  • Тип матрицы: VA
  • Разрешение: 2560 x 1440
  • Формат: изогнутый 1500R
  • Частота обновления: 220 Гц
  • Поддержка AMD FreeSync Premium
  • Яркость: до 250 кд/м²
  • Порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников
  • Встроенные колонки: 2х 2 Вт
  • Поддержка VESA 75 х 75 мм
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