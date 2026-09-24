Представлен игровой монитор Acer Nitro ED270U X6 с 2K/WQHD

Линейка игровых дисплеев Acer расширилась за счет нового 27-дюймового решения с изогнутым экраном — Nitro ED270U X6. Эта модель ориентирована на пользователей, которые хотят одновременно получить четкую картинку в формате 2K/WQHD, частоту обновления 220 Гц и эффект присутствия, создаваемый радиусом кривизны панели 1500R. Дизайн Acer Nitro ED270U X6 построен на принципе минимальных рамок ZeroFrame, благодаря чему его легко интегрировать в многомониторные конфигурации. Кроме того, корпус выполнен в строгом черном матовом цвете. Благодаря современному интерфейсу HDMI 2.1 и встроенным динамикам этот монитор подходит в качестве базового компонента и для настольных ПК, и для игровых приставок.