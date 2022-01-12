Представлен игровой монитор Acer Predator CG48 с частотой обновления до 138 Гц

В отличие от большинства мониторов на рынке, Acer Predator CG48 не только имеет 4K OLED-панель, но и имеет размер 48 дюймов. Следовательно, компания рекламирует этот продукт как замену телевизора для игр. Говоря об особенностях, монитор имеет коэффициент контрастности 13K: 1 и покрывает 98% цветовой гаммы DCI-P3. Экран с поддержкой HDR10 поддерживает время отклика GtG до 0,1 мс и технологию AMD FreeSync Premium Pro, обеспечивающую переменную частоту обновления до 138 Гц. Что касается портов, он оснащен портом HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, четырьмя портами USB 3.2 и портом USB Type-C. Игровой монитор Acer Predator CG48 будет доступен уже во втором квартале 2022 года.