Представлен игровой монитор Acer Predator CG48 с частотой обновления до 138 Гц

На выставке CES 2022 компании анонсировали большое разнообразие мониторов. Самой интересной была, очевидно, Samsung Odyssey Ark. Но сегодня мы наткнулись на еще один интригующий монитор, который стал официальным примерно в то же время. Это гигантский OLED-монитор от Acer под названием Predator CG48 Gaming Monitor.

В отличие от большинства мониторов на рынке, Acer Predator CG48 не только имеет 4K OLED-панель, но и имеет размер 48 дюймов. Следовательно, компания рекламирует этот продукт как замену телевизора для игр. Говоря об особенностях, монитор имеет коэффициент контрастности 13K: 1 и покрывает 98% цветовой гаммы DCI-P3. Экран с поддержкой HDR10 поддерживает время отклика GtG до 0,1 мс и технологию AMD FreeSync Premium Pro, обеспечивающую переменную частоту обновления до 138 Гц. Что касается портов, он оснащен портом HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, четырьмя портами USB 3.2 и портом USB Type-C. Игровой монитор Acer Predator CG48 будет доступен уже во втором квартале 2022 года.