Представлен игровой монитор Acer VG280Kbmiipx

Компания Acer представила монитор VG280Kbmiipx, который предназначен для использования в составе игровых систем. Новинка характеризуется 28-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (4К), яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, временем отклика в 1 мс (VRB), поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного игрового процесса, поддержкой HDR 10, 4-Вт стереофоническими динамиками, цифровыми интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, регулируемой подставкой, системам GameView и Black Boost, технологиями Flicker-free и Bluelight Shield, а также концепцией Zero Frame, предусматривающей узкие рамки.