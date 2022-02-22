Представлен игровой монитор Benq Mobiuz EX3210U 4K

В Индии был выпущен новый монитор Benq Mobiuz EX3210U 4K. Игровой монитор Benq Mobiuz EX3210U оснащен 32-дюймовым ЖК-дисплеем 4K Ultra-HD (3840x2160 пикселей) IPS с временем отклика 1 мс, который поддерживает частоту обновления 144 Гц при подключении к компьютеру и 120 Гц при подключении к PlayStation 5 или игровой консоли Xbox Series X.

Монитор поддерживает максимальную яркость 600 нит и оснащен технологией Benq HDRi для автоматической регулировки яркости и контрастности. Он поставляется с поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro для уменьшения разрывов, задержек и заиканий во время игры. По данным компании, монитор обеспечивает 98-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3 и сертифицирован Vesa DisplayHDR 600. Benq Mobiuz EX3210U оснащен двумя динамиками мощностью 2 Вт и сабвуфером мощностью 5 Вт. Он имеет пять звуковых пресетов для гонок и спортивных игр, а также для кино и живой музыки, а также звуковую технологию компании Bongiovi DPS. Возможности подключения игрового монитора включают два порта HDMI 2.1 для консолей текущего поколения, порт DisplayPort 1.4 для игр на ПК с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц, а также четыре порта USB 3.0 и разъем для наушников.
Комментарии и отзывы Benq Mobiuz EX3210U 4K
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