Представлен игровой монитор Benq Mobiuz EX3210U 4K

Монитор поддерживает максимальную яркость 600 нит и оснащен технологией Benq HDRi для автоматической регулировки яркости и контрастности. Он поставляется с поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro для уменьшения разрывов, задержек и заиканий во время игры. По данным компании, монитор обеспечивает 98-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3 и сертифицирован Vesa DisplayHDR 600. Benq Mobiuz EX3210U оснащен двумя динамиками мощностью 2 Вт и сабвуфером мощностью 5 Вт. Он имеет пять звуковых пресетов для гонок и спортивных игр, а также для кино и живой музыки, а также звуковую технологию компании Bongiovi DPS. Возможности подключения игрового монитора включают два порта HDMI 2.1 для консолей текущего поколения, порт DisplayPort 1.4 для игр на ПК с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц, а также четыре порта USB 3.0 и разъем для наушников.