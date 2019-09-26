Представлен игровой монитор MSI Optix MAG272

Компания MSI представила игровой монитор Optix MAG272, который получил 27-дюймовую панель с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется поддержкой технологии AMD FreeSync для повышенной плавности игрового процесса, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс, 95,4-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и 122,9% охватом пространства sRGB, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора по вертикали и горизонтали до 178 градусов, симметричным портом USB Type-C, разъемами DP 1.2 и HDMI 2.0, 3.5-мм разъемом, двумя портами USB 2.0, поддержкой технологии Night Vision для темных сцен в фильмах, а также функций Anti-Flicker и Less Blue Light.