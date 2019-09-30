Представлен игровой монитор MSI Optix MAG272R

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix MAG272R, которая, в числе прочего, получила поддержку технологии AMD FreeSync для плавности игрового процесса. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, временем отклика в 1 мс, частотой обновления 165 Гц, 96% охватом цветового пространства DCI-P3 и 122% охватом цветового пространства sRGB, портом USB Type-C, одним интерфейсом DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 2.0, концентратором USB 2.0, регулируемой подставкой и фирменной подсветкой Mystic Light.