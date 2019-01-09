Представлен игровой монитор ViewSonic XG350R-C

Компания ViewSonic показала на выставке CES 2018 игровой монитор XG350R-C, который будет представлен под новым брендом ELITE. Новинка характеризуется выгнутой формой (1800R), 35-дюймовой MVA-матрицей, разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, временем отклика 3 мс, яркостью 300 кд/м2, типовой и динамической контрастностью 2500:1 и 120 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, двумя динамиками мощностью 5 Вт каждый, двумя портами HDMI 2.0, интерфейсом DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.0, поддержкой HDR10 и технологии AMD FreeSync, а также RGB-подсветкой. Монитор появится в продаже в ближайшие недели по цене 790 долларов.