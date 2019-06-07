Представлен игровой монитор Zowie XL2731

2019-06-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Zowie XL2731 ; [80]
Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов Zowie моделью XL2731, которая предназначена специально для геймеров. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, временем отклика в 1 мс, частотой обновления 144 Гц, яркостью 320 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью до 12 000 000:1, интерфейсами DVI-DL, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, 3,5-мм аудиоразъёмом, регулируемой подставкой, поддержкой технологий Low Blue Light для снижения синего цвета подсветки, системы Flicker-free для устранения мерцания изображения и функции Black eQualizer, которая делает тёмные участки более контрастными и яркими.


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