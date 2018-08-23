Представлен игровой ноутбук ASUS Strix SCAR II (GL704)

ASUS представляет Strix SCAR II (GL704) – новую 17,3-дюймовую модель в линейке игровых ноутбуков ROG Strix. Strix SCAR II сочетает высокую мобильность с великолепным качеством изображения, ведь его 17,3-дюймовый экран помещен в компактный корпус, соответствующий по размеру типичным 15,7-дюймовым устройствам. Дисплей обладает великолепными характеристиками: частота обновления – 144 Гц, время отклика – 3 мс, цветовой охват – 100% sRGB.
В аппаратную конфигурацию ноутбука включены мощные компоненты: новейший процессор Intel Core 8-го поколения (до модели Core i7-8750H) и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 гигабайтами видеопамяти. Для расширения зоны покрытия встроенного беспроводного модуля Wi-Fi в нем используются дополнительные антенны (технология ROG RangeBoost), а за стабильную работу ноутбука под любыми нагрузками отвечает система охлаждения HyperCool Pro с тремя радиаторами и двумя вентиляторами. О том, что Strix SCAR II предназначен для любителей шутеров от первого лица, напоминает его оригинальная и долговечная камуфляжная отделка с кевларовой текстурой.
- Самый компактный 17,3-дюймовый игровой ноутбук: Благодаря тонкой экранной рамке 17,3-дюймовый дисплей помещен в корпус, соответствующий типичным 15,7-дюймовым моделям. Это первая модель такого класса с шириной корпуса менее 400 мм.
- Геймерский характер: Оригинальный дизайн с камуфляжными и кевларовыми текстурами, синхронизируемая подсветка Aura, оптимизированная клавиатура, высокоэффективная система охлаждения HyperCool Pro.
- Мощная конфигурация: Процессор Intel Core (до i7-8750H), видеокарта NVIDIA GTX 1060, 32 ГБ памяти DDR4, беспроводной модуль Wi-Fi 802.11ac Wave 2, поддержка внешних мониторов формата 4K/UHD и с технологией G-SYNC.
- Приложение Armoury Crate: Единый центр управления всеми функциями ноутбука с возможностью создания профилей с настройками для отдельных игр и приложений.