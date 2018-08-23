Представлен игровой ноутбук ASUS Strix SCAR II (GL704)

ASUS представляет Strix SCAR II (GL704) – новую 17,3-дюймовую модель в линейке игровых ноутбуков ROG Strix. Strix SCAR II сочетает высокую мобильность с великолепным качеством изображения, ведь его 17,3-дюймовый экран помещен в компактный корпус, соответствующий по размеру типичным 15,7-дюймовым устройствам. Дисплей обладает великолепными характеристиками: частота обновления – 144 Гц, время отклика – 3 мс, цветовой охват – 100% sRGB.

В аппаратную конфигурацию ноутбука включены мощные компоненты: новейший процессор Intel Core 8-го поколения (до модели Core i7-8750H) и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 гигабайтами видеопамяти. Для расширения зоны покрытия встроенного беспроводного модуля Wi-Fi в нем используются дополнительные антенны (технология ROG RangeBoost), а за стабильную работу ноутбука под любыми нагрузками отвечает система охлаждения HyperCool Pro с тремя радиаторами и двумя вентиляторами. О том, что Strix SCAR II предназначен для любителей шутеров от первого лица, напоминает его оригинальная и долговечная камуфляжная отделка с кевларовой текстурой.