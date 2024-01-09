Представлен игровой ноутбук Acer Nitro 17

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Nitro 17 (AN17-72), которая основана на процессорах Intel Core четырнадцатого поколения. Пользователи смогут выбирать из чипов Core i5-14450HX, Core i7-14650HX и Core i7-14700HX.

Ноутбук также оснащается 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением QHD, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 3 мс и 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060, до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-5600, до 2 ТБ на твердотельным накопителе, четырехзонной RGB-клавиатурой, батареей ёмкостью 90 Втч, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.Acer Nitro 7 (AN17-72) станет доступен для покупки в течение месяца по цене от 1250 долларов.