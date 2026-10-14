Представлен игровой ноутбук GIGABYTE EAGLE с Ryzen 5 и GeForce RTX 4050 Laptop

Анонсирован геймерский ноутбук GIGABYTE EAGLE, объединяющий вычислительные возможности процессора AMD Ryzen 5 и графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop с актуальным внешним видом и функциональными решениями для ежедневной эксплуатации. Тонкий корпус, экран диагональю 16 дюймов и собственная система охлаждения WINDFORCE превращают его в удачный вариант как для игровых сессий, так и для обучения и рабочих задач. Устройство получило 16-дюймовую IPS-панель WUXGA (1920 × 1200) с узкими рамками со всех сторон. Обновление изображения на частоте 165 Гц и отклик 3 мс гарантируют плавную картинку в быстрых играх, а яркость до 400 нит позволяет сохранять читаемость при различном освещении. Покрытие 100% диапазона sRGB отвечает за достоверную передачу оттенков, что пригодится не только в играх, но и в работе с визуальным контентом.

Основу GIGABYTE EAGLE составляют чип AMD Ryzen 5 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop с 6 ГБ памяти GDDR6. Подобная связка справляется с актуальными играми, многозадачными сценариями и приложениями, где используется ускорение на базе ИИ. Фирменная система охлаждения WINDFORCE с вентиляторами на 12 В обеспечивает результативный отвод тепла при повышенной нагрузке. Технология Icy Touch способствует поддержанию комфортной температуры поверхности в зоне клавиатуры и упора для ладоней во время длительных игровых сессий. Встроенный ИИ-ассистент GIGABYTE GiMATE облегчает настройку ноутбука посредством голосовых команд и автоматически подстраивает его работу под текущие задачи благодаря интеллектуальным функциям.
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