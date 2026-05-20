Представлен игровой ноутбук Lenovo Legion Y7000X 2026

Компания Lenovo объявила о выпуске игрового ноутбука Legion Y7000X 2026, который базируется на чипах Intel Core 7 245HX или Core Ultra 7 251HX. Новинка также характеризуется дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5060 или RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти и энергопотреблением до 115 Вт, 16 ГБ ОЗУ DDR5-6400, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью до 1 ТБ, 15,3-дюймовым экраном OLED с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, корпусом толщиной 18,9 мм и массой 1,95 кг, а также аккумулятором ёмкостью 80 Втч. Базовая конфигурация с процессором Core 7 245HX, графикой RTX 5060, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ обойдется в эквивалент 1320 долларов, а топовый вариант с Core Ultra 7 251HX и RTX 5070 стоит 1935 долларов.