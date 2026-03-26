Razer обновила ноутбук Blade 16 свежим чипом

Razer обновляет свой игровой ноутбук Blade 16, делая упор на производительность и автономность. Устройство сохраняет тонкий корпус и варианты видеокарт серии RTX 50, как и в прошлом поколении, однако теперь вместо решений AMD используется процессор Intel Core Ultra 9 386H под кодовым названием Panther Lake, а также более быстрая оперативная память. Новый Blade 16 уже поступил в продажу на сайте производителя. Базовая версия стоит 3499 долларов и предлагает видеокарту RTX 5080, 32 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ. Максимальная конфигурация с RTX 5090 оснащена SSD на 2 ТБ и оценивается в 4499 долларов. Более доступная версия с RTX 5070 Ti появится позже, её цену компания пока не раскрывает.

По заявлениям Razer, ноутбук стал на 60% энергоэффективнее и получил на 33% больше вычислительных ядер, поскольку новый процессор имеет 16 ядер против 12 у прошлогодней модели. Дополнительно используется память LPDDR5X с частотой 9600 МГц, что даёт заметный прирост скорости по сравнению с 8000 МГц в версии 2025 года. При этом, как и раньше, оперативная память распаяна на плате и не подлежит замене. Среди других улучшений — поддержка Thunderbolt 5 на одном из двух портов USB Type-C (второй остаётся с Thunderbolt 4), обновлённая аудиосистема с шестью динамиками, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также увеличенная яркость OLED-дисплея до 500 нит в SDR-режиме вместо 400 нит ранее. Хотя стоит ноутбук, конечно, очень дорого, характеристики у него соответствующие.