Представлен новый MacBook Pro на очень мощных чипах

Анонс процессоров M5 Pro и M5 Max был бы неполным без обновлённых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, и компания Apple официально представила новое поколение этих ноутбуков. Теперь линейка по умолчанию оснащается накопителем объёмом 1 ТБ, кроме того, устройства получили фирменный беспроводной чип N1, который ранее дебютировал в серии iPhone 17. Несмотря на сохранение прежнего дизайна, модели получили ряд значительных улучшений. 14- и 16-дюймовые версии оснащаются одинаковыми дисплеями Liquid Retina XDR на базе mini-LED с яркостью 1600 нит в режиме HDR и до 1000 нит в SDR. Как и прежде, за дополнительную плату доступно стекло с нанотекстурным покрытием.

В плане подключений новые MacBook Pro предлагают три порта Thunderbolt 5, HDMI с поддержкой разрешения до 8K, слот для карт SD и магнитный разъём MagSafe 3. Модель с процессором M5 Pro поддерживает подключение до двух внешних мониторов высокого разрешения, тогда как версия с M5 Max позволяет использовать до четырёх дисплеев одновременно. Беспроводные возможности обеспечиваются чипом N1 в сочетании с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Также все версии с M5 Pro и M5 Max оснащены 12-мегапиксельной камерой Center Stage с поддержкой режима Desk View. Для качественной передачи звука предусмотрены микрофоны студийного уровня и аудиосистема из шести динамиков с поддержкой пространственного звука. Правда, стоят данные ноутбуки достаточно дорого, но это вполне ожидаемо на фоне более ёмкого накопителя.