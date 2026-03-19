ASUS сравнила совй Zenbook A16 с MacBook Pro

Библиотека нативных игр для macOS постепенно растёт, но количество доступных тайтлов всё равно значительно уступает тому, что предлагает Windows. Тем не менее, это не помешало ASUS сравнить свой Zenbook A16 на базе Snapdragon X2 Elite Extreme с Apple M5, причём в игровом тесте с игрой, которая вообще не доступна нативно на платформе Apple. Сравнение представлено на слайдах страницы продукта, где ASUS утверждает, что их Zenbook A16 на 1,31 раза быстрее MacBook Pro с процессором M5 в Diablo IV. Это выглядело бы впечатляюще, если бы сравнение было корректным, но проблема в том, что Diablo IV не существует на macOS и запускается только через эмуляцию с помощью CrossOver.

Как и ожидалось, запуск игр через слой совместимости приводит к потере производительности, причём её масштаб сильно зависит от уровня оптимизации самой эмуляции. Однако ASUS, похоже, не учла этот важный фактор при подготовке своих слайдов. Кроме того, компания фактически приравнивает пропускную способность объединённой памяти к скорости передачи данных, что немного странно, так как на практике это разные вещи. В итоге получается, что заявления ASUS о значительном превосходстве Snapdragon X2 Elite Extreme выглядят спорно. Более того, для действительно честного сравнения логичнее было бы противопоставить этот процессор версии Apple M5 Pro, но по понятным причинам компания на такой шаг не пошла. И это уже вызвало волну негодования в технологическом сообществе, особенно в соцсетях.
