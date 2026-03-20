Ноутбук ASUS ProArt PX13 оценили в 295 тысяч рублей

Российские ритейлеры начали продажи ноутбуков ASUS ProArt PX13 и ProArt P16, которые предназначены для профессиональных создателей контента. Первый получил 16-ядерный чип AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, интегрированной графикой Radeon 8060S и NPU производительностью до 50 TOPS, 13,3-дюймовый сенсорный OLED-экран с разрешением 3K и поддержкой стилуса, до 128 ГБ унифицированной памяти и накопитель M.2 NVMe PCIe 4.0 до 1 ТБ.

Второй характеризуется 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K, процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ ОЗУ, SSD-накопителем объемом 2 ТБ и дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти. Ноутбуки оценены в 295 и 290 тысяч рублей соответственно.
