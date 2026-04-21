Представлены ноутбуки ASUS Zephyrus G14/16 Air 2026 на Core Ultra 9 386H

Компания ASUS представила обновленные ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G16 Air 2026 года, которые основаны на чипах Intel вплоть до Core Ultra 9 386H и графических адаптерах NVIDIA RTX 5060 Laptop, RTX 5070 Laptop и GeForce RTX 5070 Ti Laptop.

Новинки также оснащаются 14 и 16-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2,8K и 2,5K, частотой обновления 120 Гц и 240 Гц соответственно, антибликовым покрытием, поддержкой VESA DisplayHDR True Black 1000, временем отклика 0,2 мс и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, корпусами толщиной 14,9 мм и массой от 1,5 кг, а также мощностью до 155 Вт при полной нагрузке. Ноутбуки станут доступны для покупки на дебютном китайском рынке 28 апреля по эквивалентной цене от 3100 долларов.
