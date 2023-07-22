Представлен игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000X 2023

Компания Lenovo представила в Китае геймерский ноутбук Legion Y9000X 2023, первые подробности о котором стали известны еще в марте этого года. Новинка может похвастаться массой 2,1 кг, толщиной 17,6 мм, 14-ядерным 20-поточным чипом Intel Core i9-13900H, дискретной видеокартой GeForce RTX 4070 Laptop, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ в топовой версии, батареей ёмкостью 99 Втч и 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3200:2000 пикселей, частотой обновления 165 Гц, максимальной яркостью 165 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3. Цена топовой конфигурации составляет 2085 долларов, а варианта с GeForce RTX 4060 Laptop – 1810 долларов.