Представлен игровой ноутбук MSI Katana 15 HX C14

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков обновленной моделью Katana 15 HX C14, которая базируется на чипах Intel вплоть до 24-ядерного Core i9-14900HX. Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, корпусом массой 2,1 кг, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1440 точек, кадровой частотой 165 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, а также версией с разрешением 1920:1080 точек, частотой обновления 144 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB, системой охлаждения с двумя вентиляторами, тремя тепловыми трубками и четырьмя вентиляционными отверстиями, суммарной мощностью CPU и GPU до 170 Вт, двумя слотами SO-DIMM до 96 ГБ ОЗУ DDR4-3200 или DDR5, двумя разъемами для накопителей M.2 PCIe Gen4:4, портами USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1 и гигабитным Ethernet, поддержкой Intel Wi-Fi 6E AX211 и Bluetooth 5.4, полноразмерной клавиатурой с четырёхзонной RGB-подсветкой, батарее ёмкостью 60 Втч, 240-Вт комплектной зарядкой и двумя 2-Вт стереодинамиками с поддержкой DTS Audio. Цены на конфигурации пока не объявлены.