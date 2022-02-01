Представлен игровой ноутбук от Gigabyte

Ведущий мировой компьютерный бренд GIGABYTE выпустил новое поколение профессиональных игровых ноутбуков AORUS с процессорами Intel 12-го поколения и графическими картами серии RTX 30Ti от Nvidia. Модернизированный двухчиповый подход привел к значительному скачку производительности и более плавному игровому процессу с увеличением игровой производительности на 11%. В дополнение к повышению производительности, AORUS раздвинула пределы размеров ноутбуков, чтобы улучшить визуальный комфорт для геймеров.

AORUS 17, флагманская модель ноутбука GIGABYTE, дебютировавшая на выставке CES 2022, изменила правила игры, представив 17-дюймовую экранную панель внутри корпуса ноутбука высотой 15 дюймов. Использовав чрезвычайно узкую четырехстороннюю конструкцию рамки, AORUS увеличил соотношение экрана к корпусу до 90%, так что вы видите больше при меньшем весе. Без ущерба для производительности экран может похвастаться частотой обновления 360 Гц. Модернизация процессора и графики, подход с двумя чипами в новом поколении ноутбуков серии AORUS поднимает производительность на новый уровень. Эксклюзивная технология охлаждения WINDFORCE Infinity эффективно отводит тепло, обеспечивая бесперебойную работу ноутбуков даже при самых высоких нагрузках.
Комментарии и отзывы AORUS 17
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