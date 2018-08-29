Представлен игровой ноутбук-трансформер Acer Predator Triton 900

Компания Acer раскрыла информацию об необычном игровом ноутбуке Predator Triton 900, который будет представлен на выставке IFA 2018. Главной особенностью новинки станет его дисплей, который может вращаться на шарнире вокруг своей оси. Это позволит перевернуть экран, приближать к пользователю и использовать в режиме планшета. Сама панель сенсорная, а ее разрешение составляет 4K UHD. Также отметим поддержку технологии, Nvidia G-Sync, механическую клавиатуру, большой тачпад и систему охлаждения с 3D-вентиляторами AeroBlade четвёртого поколения.