Представлен игровой смартфон Infinix GT 50 Pro

Компания Infinix пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью GT 50 Pro, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8400 Ultimate с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MP7. Новинка также характеризуется 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, фирменным сетевым чипом N1, системой охлаждения с жидкостным контуром и площадью теплоотвода 6437 мм², 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1208:2644 точки, адаптивной кадровой частотой от 30 до 144 Гц, пиковой яркостью 700 нит и частотой ШИМ-диммирования 2304 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч ,поддержкой 45-Вт проводной, 30-Вт беспроводной и 10-Вт обратной зарядок, динамической RGB-подсветкой, корпусом толщиной 8,15 мм и массой 198 граммов, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, двойными сенсорными триггерами с регулировкой силы нажатия, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и подэкранным ультразвуковым дактилоскопическим сенсором. Цена смартфона составляет эквивалент 375 и 435 долларов соответственно.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor