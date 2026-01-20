Представлен игровой смартфон Red Magic 11 Air

Компания Nubia пополнила ассортимент игровых смартфонов моделью Red Magic 11 Air, которая может похвастаться толщиной 7,85 мм. Новинка также характеризуется 6,85-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, ультратонкими рамками толщиной 1,25 мм, частотой ШИМ-диммирования 2592 Гц и подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дополнительным чипом Redcore R4, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, корпусом из алюминия аэрокосмического класса, системой охлаждения с вентилятором и подэкранной графеновой медной фольгой, боковыми кнопками с частотой опроса до 520 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки и встроенным эмулятором ПК. Цена базовой версии с 12/256 ГБ памяти составляет эквивалент 530 долларов.