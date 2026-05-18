Представлен игровой смартфон Red Magic 11S Pro

Бренд Red Magic пополнил ассортимент смартфонов игровой моделью Red Magic 11S Pro, одной из особенностей которой стало сочетания жидкостной системы охлаждения с водонепроницаемым вентилятором Wind Chaser 4.0 (24000 об/мин с уровнем шума менее 30 дБ).

Новинка также характеризуется 6,85-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касаний 3000 Гц и 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, разогнанной версией топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой 4,74 ГГц, фирменным игровым чипом Redcore R4, до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, сдвоенной основной камерой с 50-Мп главным модулем, подэкранной 16-Мп фронтальной камерой и модулем Wi-Fi 7. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 805 долларов.