Представлен игровой смартфон Red Magic 11S Pro

Бренд Red Magic пополнил ассортимент смартфонов игровой моделью Red Magic 11S Pro, одной из особенностей которой стало сочетания жидкостной системы охлаждения с водонепроницаемым вентилятором Wind Chaser 4.0 (24000 об/мин с уровнем шума менее 30 дБ).

Новинка также характеризуется 6,85-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касаний 3000 Гц и 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, разогнанной версией топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой 4,74 ГГц, фирменным игровым чипом Redcore R4, до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, сдвоенной основной камерой с 50-Мп главным модулем, подэкранной 16-Мп фронтальной камерой и модулем Wi-Fi 7. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 805 долларов.
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
