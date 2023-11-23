Представлен игровой смартфон Red Magic 9 Pro

Бренд Red Magic пополнил ассортимент геймерских смартфонов моделями Red Magic 9 Pro и Red Magic 9 Pro+, которые появятся в продаже 28 ноября по цене от 620 и от 775 долларов за версии с 8/256 ГБ и 16/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Стандартную модель оснастили 6,8-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 2000 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, быстрой ОЗУ а LPDDR5X, флэш-памятью UFS4.0, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 8,9 мм и сенсорными кнопками с частотой 520 Гц. Старшая модель отличается АКБ на 5500 мАч и 165-Вт сверхбыстрой зарядкой.