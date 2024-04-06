Представлен изогнутый монитор TCL 34R83Q

Компания TCL представила игровой монитор TCL 34R83Q, который основан на 34-дюймовой изогнутой матрице Fast-HVA от CSOT. Новинка характеризуется разрешением 3440:1440 пикселей, кадровой частотой 170 Гц, радиусом кривизны 1500R, яркостью 450 нит, пиковой яркостью HDR 1600 нит, 1100 зонами подсветки Mini LED, сертификатом VESA DisplayHDR 1400, контрастностью 4000:1, временем отклика 1 мс (GtG), 10-битной глубиной цвета (8 бит+FRC), 99% покрытием цветового пространства sRGB, 95% Adobe RGB и 97% DCI-P3, сертификацией Pantone, заводской калибровкой со значением Delta E <2, поддержкой AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, двумя портами HDMI 2.1 и двумя USB Type-A, гнездом на 3,5 мм, разъемом USB-C с режимом DisplayPort и обратной 90-Вт зарядки. Цена монитора составляет 1200 евро.