Представлен изогнутый монитор iiyama G-Master GB2766HSU-B1

iiyama представила новый игровой монитор серии G-Master GB2766HSU-B1.

G-Master GB2766HSU-B1 предлагает изогнутую VA-панель 1500R с частотой обновления 165 Гц, MPRT 1 мс и разрешением 1920x1080 пикселей. Диагональ монитора составляет 27-дюймов. 8-битная панель с матовым покрытием имеет яркость 250 кд/м2, контрастность 3000: 1. Монитор поддерживает HDR, AMD FreeSync Premium. G-Master GB2766HSU-B1 оснащен технологией предотвращения мерцания и режимом слабого синего света для обеспечения безопасности глаз пользователей.

Модель имеет два встроенных динамика мощностью 2 Вт. На задней панели есть два порта HDMI 2.0, два порта USB-A 2.0, разъем для наушников 3,5 мм и разъем DisplayPort 1.4. Эргономичная подставка предлагает регулировку наклона и высоты, а также реализована поддержка VESA 100 на 100 мм.

Доступность и стоимость монитора не раскрыты.
Комментарии и отзывы iiyama G-Master GB2766HSU-B1
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