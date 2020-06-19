Представлен яркий ПК-корпус Aerocool Hive ARGB

Компания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Hive ARGB, которая ориентирована на создание яркой игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX, видеокарт длиной до 317 мм, двух 3,5-дюймовых и трех 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 157 мм, блока питания длиной до 192 мм, жидкостной системы охлаждения с радиаторами типоразмера 120 и 240 мм, гнёздами для наушников и микрофона, двумя портами USB 3.0 и одним разъёмом USB 2.0. Также отметим габариты 206:457:380 мм, комплектные вентиляторы с многоцветной подсветкой ARGB, боковую панель из закаленного стекла и сетчатую переднюю панель с узором.

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