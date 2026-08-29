Представлен кнопочный ИИ-смартфон Qin J36

Компания Douqin пополнила ассортимент смартфонов необычной моделью J36, которая получила физические кнопки и поддержку искусственного интеллекта. Новинку оснастили 2,8-дюймовым дисплеем с разрешением 480:640 точек, 14-нанометровой однокристальной системой MediaTek MTK8766V, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 2600 мАч, предустановленной операционной системой Android 13, голосовым помощником Qin AI для звонков или написания текста по запросу пользователя, поддержкой различных приложений (например WeChat, Alipay и стримингов), поддержкой удалённого управления установки приложений, ИК-излучателем, 13-Мп основной и 2-Мп фронтальной камерами, а также версией без тыльной камеры. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 100 долларов.

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