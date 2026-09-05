Представлен кнопочный телефон Nokia 106 2G

Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью 106 2G, которая выйдет в черной, зеленой и синей расцветках корпуса. Новинка оснащается 1,8-дюймовым ЖК-экраном, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP52, платформой Unisoc 6533G, 4 МБ оперативной памяти, 8 МБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой S30+, батареей ёмкостью 1000 мАч, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 4.2, интерфейсом MicroUSB для зарядки, поддержкой сотовых сетей второго поколения, слотами для двух SIM-карт и 3,5-мм аудиогнездом для наушников. Цена телефона пока не объявлена.

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