Представлен кнопочный телефон Nokia 106 2G

Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью 106 2G, которая выйдет в черной, зеленой и синей расцветках корпуса. Новинка оснащается 1,8-дюймовым ЖК-экраном, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP52, платформой Unisoc 6533G, 4 МБ оперативной памяти, 8 МБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой S30+, батареей ёмкостью 1000 мАч, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 4.2, интерфейсом MicroUSB для зарядки, поддержкой сотовых сетей второго поколения, слотами для двух SIM-карт и 3,5-мм аудиогнездом для наушников. Цена телефона пока не объявлена.