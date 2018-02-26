Представлен кнопочный телефон Nokia 8110 4G Reloaded

Компания HMD Global пошла навстречу ностальгирующим фанатам и представила сегодня обновленный телефон Nokia 8110, ранее известный как «банан». Теперь устройство поддерживает 4G, Google Ассистент, Google Карты и Google Поиск. В качестве операционной системы здесь используется Smart Feature OS на базе KaiOS.

Новинку оснастили 2,45-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 320:240 пикселей, двухъядерным процессором Qualcomm 205 с тактовой частотой 1,1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной памяти, водозащитой по стандарту IP52, 2-Мп камерой, съёмным аккумулятором на 1500 мАч, поддержкой Wi-Hi, FM-радио и двумя слотами SIM. Nokia 8110 4G Reloaded появится в продаже в мае по цене 79 евро.