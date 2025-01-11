Представлен компактный ПК ASUS ROG NUC 2025 с RTX 5080

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных игровых ПК моделью ROG NUC 2025, который получил корпус с размерами 282,4:187,7:56,5 мм. Новинку оснастили чипами серий Intel Core Ultra 9 Series 2 и Ultra 7 Series 2, графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop с 16 ГБ видеопамяти GDDR7, до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 SO-DIMM составляет 96 ГБ, двумя слотами PCIe под накопители Gen4 M.2 2280 и Gen5 M.2 2280, поддержкой Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, шестью интерфейсами USB-A 3.2 Gen 2, двумя портами USB-C (один Thunderbolt 4/USB4), 3,5-мм гнездом для наушников, сетевым портом Ethernet на 2,5 Гб/с, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 2.1 (4K/240 Гц). Компьютер появится в продаже в первом квартале этого года, но цены на конфигурации пока не раскрываются.