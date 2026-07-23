Представлен компактный ПК HP Star Desk S03

Компания HP пополнила ассортимент компактных ПК моделью Star Desk S03 на базе 4-ядерного 8-поточного процессора Intel Core i3-14100 с тактовой частотой до 4,7 ГГц и встроенной графикой UHD 730. Новинку также оснастили корпусом объемом 9 литров, тремя разъемами USB-A со скоростью до 5 Гбит/с и одним USB-C (до 10 Гбит/с) спереди, интерфейсами DisplayPort 1.4a и HDMI, четырьмя разъемами USB-A 2.0 и сетевым портом RJ45 сзади, 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, блоком питания с сертификатом энергоэффективности 80 Plus Gold, а также комплектными клавиатурой и мышью. Цена компьютера на дебютном китайском рынке составила эквивалент 680 долларов.

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