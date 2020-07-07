Представлен компактный ПК Lenovo ThinkStation P340 Tiny

Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных ПК моделью ThinkStation P340 Tiny, которую можно отнести к сегменту настольных рабочих станций. Новинка характеризуется корпусом объемом 1 литр, размерами 37:182,9:179 мм и перфорированной поверхностью для лучшего отвода тепла, процессорами Intel Core 10-го поколения (на выбор доступны Core i9, i7, i5 и i3), до 64 ГБ оперативной памяти, дискретной видеокартой вплоть до топовой NVIDIA Quadro P1000, твердотельным накопителем M.2 NVMe SSD ёмкостью до 2 ТБ, портами USB 3.1 Gen1 Type-C, USB 3.1 Gen2, USB 3.1 Gen1, интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также гнездом RJ-45 для сетевого кабеля. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinkStation P340 Tiny
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