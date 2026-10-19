Представлен компактный ПК Polar Night DeskOne A1 на Core Ultra 9 275HX

Компания Topfeel пополнила ассортимент рабочих станций моделью Polar Night DeskOne A1, которая базируется на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, встроенной графикой Arc Graphics и нейропроцессором с производительностью 13 TOPS.

Новинка также характеризуется алюминиевым корпусом с габаритами 370:195:290 мм, объёмом 21 литр, 850-Вт блоком питания, платой расширения шириной до четырёх слотов на тыльной панели, четырьмя слотами для ОЗУ DDR5 с поддержкой скорости до 7200 МТ/с, двумя разъёмами PCIe Gen5 и одним PCIe Gen4 x4, тремя слотами M.2 для накопителей и двумя разъёмами SlimSAS 4i с поддержкой PCIe Gen4 или SATA, поддержкой сетевого модуля M.2, 3,5-мм аудиогнездом, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и тремя портами USB-A 10 Гбит/с на передней панели, двумя Thunderbolt 5 и четырьмя разъемами USB-A 10 Гбит/с, сетевыми портами 10GbE и 2,5GbE, одним интерфейсом HDMI 2.1 и двумя Mini DisplayPort, а также последовательным портом COM на задней панели.