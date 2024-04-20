Представлен компактный ПК Zotac ZBOX MAGNUS ONE

Компания Zotac пополнила ассортимент десктопных ПК моделью ZBOX MAGNUS ONE, которая может похвастаться компактным корпусом объемом 8,3 л. Новинка характеризуется 20-ядерным процессором Intel Core i7-14700 с тактовой частотой до 5,6 ГГц, графическим адаптером Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Super, от 16 ГБ до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, одним слотом для жесткого диска или 2,5-дюймового твердотельного накопителя, 500-Вт блоком питания, по одному интерфейсу USB 3.0 (Type-C и Type-A) и слотом для карты памяти SD спереди, одним портом USB-C с Thunderbolt 4 и восемью USB-A (USB 3.0 и USB 3.1), одним интерфейсом HDMI 2.1a и тремя DisplayPort 1.4a, а также портом RJ-45 (адаптер Ethernet Intel Killer). Цены и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.

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