Представлен компактный ПК-корпус Aerocool CS-104

Компания Aerocool пополнила ассортимент корпусов моделью CS-104, которая подойдет для создания компактной системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 286 мм, одного 5,25-, одного 3,5-и двух 2,5-дюймовых накопителей, воздушной системы охлаждения с четырьмя 120-мм вентиляторами, жидкостной системы охлаждения с радиатором на 120 или 240 мм, процессорного охладителя высотой до 167 мм и блока питания длиной не более 154 см. Также отметим габариты 199:353:340,6 мм, переднюю панель матированного алюминия, разъемы для наушников и микрофона, один порт USB 3.0 и два порта USB 2.0. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.