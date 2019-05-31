Представлен компактный ПК-корпус Cooler Master MasterCase H100

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компактных компьютерных корпусов моделью MasterCase H100, которая поддерживает работу с материнскими платами типоразмера mini-ITX. Новинка характеризуется 200-мм вентилятором с многоцветной RGB-подсветкой, перфорацией для улучшенной циркуляции воздуха и эффективного охлаждению внутренних компонентов, гнёздами для наушников и микрофона, двумя портами USB Type-A, поддержкой полноразмерного блока питания ATX, дискретной видеокарты и 2,5 дюймового накопителя. Корпус появится в продаже в июле по ориентировочной цене около 60 долларов.