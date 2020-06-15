Представлен компактный ПК-корпус Cooler Master NR200

Сетевые источники поделились подробностями о компьютерном корпусе Cooler Master NR200, который должен быть представлен в ближайшее время. Речь идет о решении, которое предназначено для создания компактного игрового ПК. Корпус характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX с размерами 170:170 мм, процессорных кулеров высотой до 159 мм (например, Noctua NH-U12A или Cooler Master Hyper 212) и блоков питания типоразмера SFX и SFX-L. Интерфейсная панель будет оснащаться двумя портами USB Type-A и 3,5-мм разъемом. Также отметим размеры 160–170:280:350–360 мм, пылевые фильтры и возможность установить довольно крупную видеокарту. Ориентировочная цена корпуса Cooler Master NR200 составляет 100 долларов.

Комментарии и отзывы Cooler Master NR200
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