Представлен компактный ПК-корпус Cougar MG120-G RGB

Компания Cougar представила компьютерный корпус MG120-G RGB, который подойдет для создания игровой системы с небольшими габаритами. Новинка типоразмера Mini Tower характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата Mini ITX и Micro ATX, видеокарт длиной до 330 мм, двух 3,5/2,5-дюймовых и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с передним радиатором на 280 мм, верхним на 140/120 мм и тыльным на 120-мм, а также процессорного охладителя высотой до 175 мм. Также отметим боковую панель из 4-мм закаленного стекла, два комплектных 120-мм вентилятора ARGB VK120 с многоцветной адресуемой подсветкой, гнёзда для наушников и микрофона, а также по одному порту USB 3.0 и USB 2.0.

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