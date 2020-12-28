Представлен компактный ПК-корпус JonsPlus BO 100

Компания Jonsbo пополнила ассортимент компактных компьютерных корпусов моделью JonsPlus BO 100, которая получила дизайн в ретро-стиле и напоминает радиоприёмник. Новинка характеризуется двумя слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX и Mini-DTX, одного 3,5- или двух 2,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной до 207 мм, процессорного кулера высотой до 158,5 мм, одного 120-мм вентилятора или радиатор СЖО. Также отметим размеры 239:233:282 мм, массу 4,5 кг, сочетание алюминия и закалённого стекла, ручкe для переноски, два порта USB 3.0, коннектор USB 3.1 Gen.2 Type-C и набор аудиогнезд. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы JonsPlus BO 100
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