Представлен компактный ПК-корпус Lian Li Q58

Компания Lian Li пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Q58, которая ориентирована на создание компактной игровой системы. Новинка характеризуется тремя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, видеокарт длиной до 320 мм, трех 2,5- и ещё одного 3,5/2,5-дюймового накопителя, процессорного охладителя высотой до 67 мм, двух 120/140 мм вентиляторов сверху и одного 120-мм снизу и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм. Также отметим черную и белую расцветки, размеры 342:170:250 мм, объем 14,5 л, интерфейсы USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.0, 3,5-мм аудиоразъем и боковую панель из закаленного стекла. Цена корпуса составляет 120 евро.