Представлен компактный ПК-корпус Raijintek Pan Slim

Компания Raijintek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Pan Slim, который может похвастаться своей компактностью. Новинка характеризуется горизонтальным исполнением, поддержкой системных плат формата Mini-ITX, графических адаптеров длиной до 340 мм, двух 3,5- и четырех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата до 240 мм. Также отметим перфорирование по периметру корпуса для отвода тепла, четыре стильные ножки, два порта USB Type-A и разъём USB Type-C, а также три расцветки. Цена и дата начала продаж корпуса пока не сообщаются.