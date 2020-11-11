Представлен компактный ПК-корпус SilverStone Fara V1 M

Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Fara V1 M, которая подойдет для создания компактной игровой системы на основе материнской платы формата Micro-ATX или Mini-ITX. Новинка характеризуется размерами 394:210:435 мм, семью слотами для карт расширения, поддержкой видеокарт длиной до 379 мм, двух 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, до пяти 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 280 мм, а также процессорного охладителя высотой до 163 мм. Также отметим переднюю панель с многоцветной RGB-подсветкой, прозрачную боковую панель, два порта USB 2.0 и два USB 3.0, а также набор аудиогнезд. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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