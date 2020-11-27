Представлен компактный ПК-корпус Streacom DB1

Компания Streacom представила компьютерный корпус DB1, который выделяется прежде всего своим дизайном. Он предназначен для создания компактной системы на базе материнской платы типоразмера mini-ITX и с пассивной системой охлаждения. Новинка характеризуется габаритами 222:222:101 мм, возможностью отсеивать тепло от процессора с TDP до 45 Вт, 4-мм алюминиевыми панелями и алюминиевым радиатором толщиной 21 мм, 6-мм медными тепловыми трубками, отсутствием места для карты расширения, поддержкой одного 2,5-дюймового накопителя и одного накопителя типоразмера M.2 в слоте на системной плате. Также отметим вертикальное или горизонтальное расположение корпуса, возможность поменять ориентацию любой панели и один разъем на выбор: USB-A или USB-C. Корпус появится в продаже в первом квартале следующего года по цене в 109 евро.

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