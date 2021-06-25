Представлен компактный ПК-корпус Xigmatek HFX

Компания Xigmatek пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью HFX, которая предназначена для создания компактной игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 270 мм, двух 2,5 или 3,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 155 мм и блока питания длиной до 160 мм.

Также отметим черную расцветку, прозрачную левую панель, полосу многоцветной RGB-подсветки, комплектный 80-мм кулер с подсветкой, размеры 360:307:178 мм, разъемы для наушников и микрофона, два интерфейса USB 2.0 и один USB 3.0. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.