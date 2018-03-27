Представлен компактный безрамочный смартфон Sharp Aquos S3

Компания Sharp официально представила смартфон Aquos S3, который позиционируется производителем как самый компактный смартфон с диагональю 6 дюймов. Итак, длина и ширина новинки равны 148,2 и 74,2 мм соответственно, а экран занимает 91% процент площади передней панели. По утверждению производителя, толщина боковых рамок составляет 0,8 мм.

Смартфон оснастили 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, яркостью 500 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, процессором Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, 16 Мп фронтальной камерой с функцией разблокировки по лицу, сдвоенной основной камерой на 12 и 13 Мп, аккумулятором на 3200 мАч, сканером отпечатков пальцев на задней панели, портом USB-C и предустановленной операционной системой Android 8.0 с интерфейсной надстройкой Smile UX. Вопреки слухам о цене в 800 евро, смартфон оценен в Тайване во вполне адекватные 330 долларов США. Когда состоится международный релиз, пока не сообщается.