Представлен компактный десктоп ASUS ExpertCenter D700SA

Компания ASUS представила малогабаритный десктоп ExpertCenter D700SA, который ориентирован на работу в офисе. Новинка характеризуется размерами 340:293:95 мм, системной платой на логике Intel B460, чипами Core i7-10700 и Core i5-10400 поколения Comet Lake, 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем PCIe NVMe M.2 SSD до 512 ГБ, слотами PCIe 3.0 x16, PCI и двумя PCIe 3.0 x1 для карт расширения, контроллером Gigabit LAN, адаптерами Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, шестью портами USB 3.2 Type-A Gen1, гнёздами для наушников и микрофона и симметричным разъёмом USB 3.2 Type-C Gen1 спереди, интерфейсами HDMI 1.4, DisplayPort и D-Sub, двумя гнездами PS/2, четырьмя портами USB 2.0 Type-A Gen1 и разъёмом для сетевого кабеля сзади. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.