Представлен компактный десктоп MSI Creator P50

Компания MSI пополнила ассортимент компактных настольных ПК моделью Creator P50, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Производитель позиционирует десктоп как решение для дизайнеров, фотографов и других профессиональных производителей контента. Новинка может похвастаться корпусом с белой расцветкой, узором и объемом в 4,72 литра, чипом Intel Core i7 одиннадцатого поколения, видеокартой MSI GeForce RTX, контроллером 2.5G LAN, модулем Wi-Fi 6E с выделением диапазона 6 ГГц для нелицензируемого использования, разъемом Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, а также продвинутой системой охлаждения с изолированными компонентами.