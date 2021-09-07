Представлен компактный десктоп MSI Pro DP21

Компания MSI пополнила ассортимент ПК компактной моделью Pro DP21, которая получила корпус объёмом 2,3 литра. Новинка характеризуется восемью разъемами USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, чипами Intel Core i7-11700, Core i5-11400, Core i3-10105 или Pentium G6405, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-2666 или DDR4-3200 в двух слотах SO-DIMM, поддержкой одного накопителя M.2 с интерфейсом PCIe или SATA и до двух 2,5- дюймовых устройств для хранения данных с интерфейсом SATA, интегрированной графикой Intel UHD Graphics, кодеком Realtek ALC897, модулем Intel Wireless AC 9462 или Intel Wireless AX201, контроллером Realtek RTL8111H, сетевым портом, интерфейсом HDMI 2.0, двумя портами COM и внешним зарядным устройством на 120 Вт. Габариты ПК равны 204:208:54,8 мм, а масса – 1,27 кг.

Комментарии и отзывы MSI Pro DP21
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